WhatsApp: chattare con un account da più smartphone? A breve sarà possibile!

10 Aprile 2023 – 16:45

Grazie alla modalità Companion a breve sarà possibile chattare con lo stesso profilo WhatsApp su più smartphone: ecco come funziona.

