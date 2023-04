Mercury e DEV-1084: attacco distruttivo ibrido

10 Aprile 2023 – 13:45

Microsoft ha descritto le tecniche utilizzate dai cybercriminali dei gruppi Mercury e DEV-1084 per colpire i sistemi on-premises e cloud (Azure).

Fonte: Punto Informatico