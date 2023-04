Mercato PC Q1 2023: crollo del 40% per Apple

10 April 2023 – 13:08

IDC ha rilevato una diminuzione delle consegne di PC del 29% nel primo trimestre 2023, ma il dato di Apple (-40,5%) è il peggiore di tutti.

