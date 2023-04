Google: fine supporto per Nest Secure e Dropcam

10 April 2023 – 16:21

A partire dall’8 aprile 2024, Google interromperà il supporto per Nest Secure e Dropcam, quindi i dispositivi non saranno più accessibili dall’app Nest.

