Balada Injector: campagna malware contro WordPress

10 Aprile 2023 – 13:46

Balada Injector è un malware piuttosto pericoloso, in quanto sfrutta le vulnerabilità (nuove e vecchie) di temi e plugin per colpire siti WordPress.

