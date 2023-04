Azzerare le spese della Carta di Credito è possibile: ecco Carta YOU

10 April 2023 – 9:51

Con Carta YOU è possibile azzerare le spese per la carta di credito, senza dover aprire un nuovo conto corrente.

The post Azzerare le spese della Carta di Credito è possibile: ecco Carta YOU appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico