SpaceX Starship pronto per il test di volo orbitale

9 Aprile 2023 – 13:45

Lo Starship di SpaceX è pronto sulla base di lancio a Boca Chica, ma per il volo orbitale serve la licenza della Federal Aviation Administration.

The post SpaceX Starship pronto per il test di volo orbitale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico