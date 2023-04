Elon Musk: Substack ruba il database di Twitter

9 April 2023 – 10:35

Elon Musk afferma che Substack scarica una grande porzione del database di Twitter per creare il clone Notes, ma il CEO Chris Best ha smentito tutto.

Fonte: Punto Informatico