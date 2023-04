Marte, i progetti per l’esplorazione del pianeta rosso nei prossimi decenni

8 Aprile 2023 – 9:20

Fino al 2030 le risorse della Nasa saranno impegnate nella Mars Sample Return Mission. Ma l’agenzia ha già in mente come procederà l’esplorazione del pianeta rosso oltre il 2030, in attesa dell’arrivo dei primi astronauti

Fonte: Wired