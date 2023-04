Windows 365: piano Frontline e integrazione nelle TV LG

7 April 2023 – 18:47

Windows 365 Frontline permette di condividere l’accesso ai Cloud PC tra un massimo di tre dipendenti (ad esempio turnisti e lavoratori part-time).

The post Windows 365: piano Frontline e integrazione nelle TV LG appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico