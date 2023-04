Piattaforma delle notifiche digitali, cos’è il progetto del Pnrr che farà sparire le raccomandate

7 Aprile 2023 – 9:20

PagoPa sta realizzando un sistema dove saranno depositati atti come multe e tribute, di cui il cittadino va avvertito. Al posto delle raccomandate, largo ad avvisi in app e modifiche. In ballo ci sono 200 milioni. Obiettivo: partire a dicembre 2023 o saltano i fondi europei

