Microsoft blocca la distribuzione pirata di Cobalt Strike

7 April 2023 – 16:40

Microsoft e Fortra (azienda che sviluppa Cobalt Strike) hanno smantellato una rete mondiale di server usati per distribuire versioni pirata del tool.

