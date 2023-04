Attiva il coupon e metti il Mini PC sulla scrivania: BMAX B2S a 114€

7 April 2023 – 16:40

Adatto a produttività e intrattenimento, BMAX B2S è in forte sconto: acquista subito il Mini PC approfittando di questo coupon Amazon.

The post Attiva il coupon e metti il Mini PC sulla scrivania: BMAX B2S a 114€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico