Alibaba prepara IA rivale di ChatGPT in Cina

7 April 2023 – 13:35

Alibaba si sta preparando al lancio del suo chatbot IA: Tongyi Qianwen sarà una delle alternative cinesi al popolare ChatGPT di OpenAI.

