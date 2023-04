Samsung: GPU AMD Radeon nei futuri chip Exynos

6 April 2023 – 13:04

Samsung ha esteso l’accordo di licenza con AMD, quindi verranno realizzati nuovi chip Exynos con GPU Radeon, forse anche per la fascia media.

Fonte: Punto Informatico