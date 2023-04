Google Earth: nuovo timelapse fino 2022 mostra un’Italia preoccupante

6 Aprile 2023 – 10:45

Per celebrare il mese della Terra, Google ha aggiornato Timelapse includendo le immagini del 2021 e del 2022, rivelando un’Italia preoccupante.

