App per prestiti: Google vieta l’accesso ai contatti

6 April 2023 – 19:24

Google ha imposto nuovi requisiti alle app per i prestiti personali, tra cui il divieto di accedere a contatti, foto, video e numero di telefono.

