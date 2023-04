Twitter Blue: solo 116.000 abbonati a marzo

5 Aprile 2023 – 19:46

Secondo le rilevazioni di SimilarWeb, nel mese di marzo sono stati sottoscritti solo 116.000 abbonati a Twitter Blue, un numero piuttosto basso.

