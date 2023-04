Questo orologio usa ChatGPT per dire l’ora con poesie

5 April 2023 – 7:24

Un designer ha realizzato un orologio potenziato da ChatGPT che dice l’ora scrivendo poesie su un tablet e-ink: eccolo all’opera!

Fonte: Punto Informatico