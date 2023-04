Musica SIAE: AGCM avvia istruttoria su Meta

5 April 2023 – 12:56

AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti di Meta per verificare l’esistenza di un abuso di dipendenza economica nella negoziazione con SIAE.

