MacBook Pro: primi modelli con OLED nel 2026

5 April 2023 – 13:27

Ross Young fa sapere che per l’integrazione dei display OLED sui MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici si dovrà aspettare fino al 2026.

Fonte: Punto Informatico