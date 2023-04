TikTok: multa in UK per uso dei dati di minori

4 April 2023 – 16:24

Il garante del Regno Unito ha inflitto a TikTok una multa di 12,7 milioni di sterline per la violazione della privacy dei minori di 13 anni.

The post TikTok: multa in UK per uso dei dati di minori appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico