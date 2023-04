Spid, il governo offre 40 milioni

4 April 2023 – 15:04

La proposta rientra in un emendamento al decreto Pnrr in discussione al Senato. Il segnale di tregua conferma l’intenzione di arrivare ad accordi pluriennali per Spid, anche se il governo vuole andare verso un modello unico

Fonte: Wired