Perseverance raccoglie un nuovo campione di roccia

4 Aprile 2023 – 19:45

Perseverance ha raccolto un nuovo campione di roccia marziana, mentre Ingenuity ha battuto i record di altitudine e velocità con il 49esimo volo.

The post Perseverance raccoglie un nuovo campione di roccia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico