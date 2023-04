Mini PC con Windows 11 Pro, 12GB RAM e SSD da 256GB a meno di 200€

4 April 2023 – 16:17

Grazie ad un coupon Amazon puoi pagare questo fantastico e velocissimo Mini PC con uno sconto super di 100 euro.

The post Mini PC con Windows 11 Pro, 12GB RAM e SSD da 256GB a meno di 200€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico