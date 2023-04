I nuovi clienti Conto Corrente Arancio ottengono di più: 3% annuo lordo

4 April 2023 – 16:18

I nuovi clienti ING che aprono un Conto Corrente Arancio potranno beneficiare di un tasso di interesse pari al 3% per i primi tre mesi.

The post I nuovi clienti Conto Corrente Arancio ottengono di più: 3% annuo lordo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico