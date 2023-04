Google Meet riceve una feature eccezionale su Pixel 7

4 April 2023 – 13:22

Google Meet si arricchisce di una funzionalità su Google Pixel 7 che può davvero rivoluzionare le chiamate: ecco di cosa si tratta.

The post Google Meet riceve una feature eccezionale su Pixel 7 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico