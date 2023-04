Blocco ChatGPT: Italia apripista per altri paesi?

4 April 2023 – 13:07

I garanti di altri paesi potrebbero seguire la strada dell’Italia e bloccare il trattamento dei dati da parte di OpenAI per violazione del GDPR.

The post Blocco ChatGPT: Italia apripista per altri paesi? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico