Windows 11, novità importanti in arrivo per Alt+Tab

3 April 2023 – 13:31

Una delle funzionalità più utilizzate di Windows 11 potrebbe ricevere una modifica sostanziosa per salvare la RAM di tutti i computer.

The post Windows 11, novità importanti in arrivo per Alt+Tab appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico