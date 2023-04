Migrazione cloud PA: raggiunto l’obiettivo PNRR

3 April 2023 – 16:44

Oltre 14.000 amministrazioni locali (Comuni, Scuole e ASL) hanno aderito agli avvisi per la migrazione di dati, sistemi e applicazioni sul cloud.

The post Migrazione cloud PA: raggiunto l’obiettivo PNRR appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico