Ecco il nuovo myPOS Go 2: leggero e compatto, in sconto a soli 19€

3 April 2023 – 22:28

myPOS Go 2 è la versione completamente rinnovata di uno dei terminali più acquistati d’Italia: scoprilo a un prezzo promozionale.

The post Ecco il nuovo myPOS Go 2: leggero e compatto, in sconto a soli 19€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico