Blocco ChatGPT: OpenAI potrebbe vincere il ricorso

3 Aprile 2023 – 19:46

Secondo un avvocato, il provvedimento del Garante della privacy non è stato adottato correttamente, quindi OpenAI potrebbe vincere il ricorso.

