Artemis II: ecco gli astronauti che raggiungeranno la Luna

3 April 2023 – 19:21

Ecco i quattro astronauti (tre statunitensi e un canadese) che saliranno sulla navicella Orion per viaggiare verso la Luna con la missione Artemis II.

