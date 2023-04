Twitter Blue: boicottaggio di Casa Bianca e celebrity

2 Aprile 2023 – 13:45

Anche la Casa Bianca e molti personaggi famosi hanno comunicato che non pagheranno nessun abbonamento per ottenere il badge di account verificato.

The post Twitter Blue: boicottaggio di Casa Bianca e celebrity appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico