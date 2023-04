SSD NVMe Crucial P3 da 1TB a un prezzo MAI VISTO

2 April 2023 – 1:11

Va in offerta il disco Crucial P3 nel taglio da 1 TB, un SSD NVMe ad alte prestazioni che oggi è scontato del 44% su Amazon al suo minimo storico.

The post SSD NVMe Crucial P3 da 1TB a un prezzo MAI VISTO appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico