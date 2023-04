HoMobile PROMO: 180 GIGA a partire da 6,99 euro

2 Aprile 2023 – 22:45

Oggi vediamo due PROMO di HoMobile, second brand di Vodafone, con una spesa massima mensile pari a meno di 7 euro fino a di traffico internet in LTE. Queste due tariffe che vedremo tra poco sono disponibili ONLINE fino al 30 Aprile 2023. HoMobile PROMO: ecco le due tariffe del momento Le tariffe di cui […]

The post HoMobile PROMO: 180 GIGA a partire da 6,99 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico