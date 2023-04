ChatGPT disabilitato in Italia: come aggirare il blocco

1 April 2023 – 6:56

Come accedere a ChatGPT dall’Italia usando una VPN per aggirare il blocco del servizi attuato da OpenAI dopo la pronuncia del Garante della Privacy.

The post ChatGPT disabilitato in Italia: come aggirare il blocco appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico