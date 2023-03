Scuola 42: tra coding e comunità

31 March 2023 – 16:04

Scopri la Scuola 42 attraverso le parole dei suoi studenti, di chi la sta frequentando e ora vive tra gli stimoli di un nuovo modo di imparare il coding.

The post Scuola 42: tra coding e comunità appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico