Google Fiber raggiunge gli 8 Gbps: arriverà in Italia?

31 March 2023 – 10:27

Google Fiber sta diventando sempre più veloce mentre continua la sua diffusione negli Stati Uniti: ora raggiunge anche 8 Gbps!

The post Google Fiber raggiunge gli 8 Gbps: arriverà in Italia? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico