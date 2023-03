GoMoWorld: eSIM solo Roaming internazionale da 3,99 euro anche in Italia

31 Marzo 2023 – 13:45

Arriva un nuovo operatore in Italia, seppur non direttamente per navigare nel Belpaese. Si tratta di GoMoWorld, un servizio lanciato dal fondatore del Gruppo Iliad, Xavier Niel, che consente tramite app di acquistare eSIM per navigare tramite Roaming internazionale in circa 160 Paesi in tutto il mondo a partire da 3,99 euro. Il servizio sfrutta […]

The post GoMoWorld: eSIM solo Roaming internazionale da 3,99 euro anche in Italia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico