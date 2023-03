Clearview AI: database con 30 miliardi di foto

31 March 2023 – 13:03

Il CEO di Clearview AI ha comunicato che la tecnologia di riconoscimento facciale sfrutta un database di circa 30 miliardi di foto raccolte online.

