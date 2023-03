Avast: multa da 13,7 milioni di euro per violazione GDPR

31 March 2023 – 12:56

Duro colpo ai danni di Avast: il gigante degli antivirus dovrà pagare una multa da 13,7 milioni di euro per violazione dei requisiti GDPR.

