Artemis II: annuncio degli astronauti il 3 aprile

31 March 2023 – 16:43

Le agenzie spaziali statunitense e canadese annunceranno i nomi dei quattro astronauti della missione Artemis II durante l’evento del 3 aprile.

Fonte: Punto Informatico