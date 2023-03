VirginFibra: ORA con prezzo bloccato per 18 mesi

30 Marzo 2023 – 1:45

VirginFibra è la PROMO del nuovo provider che ti permette di avere la FTTH con un per ben 18 mesi. L’offerta inoltre non ha alcun vincolo contrattuale e dopo il periodo bloccato passa a meno di 30 euro al mese PER SEMPRE. VirginFibra: ecco tutti i dettagli La promozione di quest’oggi e attualmente disponibile ONLINE […]

The post VirginFibra: ORA con prezzo bloccato per 18 mesi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico