Plex: fine del supporto per Windows 7, 8 e 8.1

30 March 2023 – 19:03

Plex ha annunciato che a partire da aprile 2023 interromperà il supporto per Windows 7, 8 e 8.1, oltre che per macOS 10.11 e 10.12

