OpenAI non deve rilasciare nuovi modelli GPT

30 March 2023 – 18:57

Il Center for AI and Digital Policy ha denunciato OpenAI alla FTC perché GPT-4 è pericoloso, quindi lo sviluppo di nuovi modelli deve essere bloccato.

Fonte: Punto Informatico