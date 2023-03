Microsoft Bing: exploit ha permesso manipolazione dati sensibili e risultati ricerca

30 March 2023 – 15:46

Microsoft ha risolto un exploit su Bing che consentiva di rubare dati e manipolare i risultati di ricerca.

The post Microsoft Bing: exploit ha permesso manipolazione dati sensibili e risultati ricerca appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico