Android 14: 5 funzionalità incredibili in arrivo

30 March 2023 – 16:06

Android 14 è ancora distante ma già abbiamo le prime anticipazioni offerte dalle build Developer Preview: ecco 5 novità incredibili già testabili.

The post Android 14: 5 funzionalità incredibili in arrivo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico