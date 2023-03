WWDC 2023 ufficiale: Apple conferma l’evento di giugno

29 March 2023 – 19:29

Apple conferma ufficialmente la WWDC 2023: l’evento si terrà agli inizi di giugno e sarà disponibile anche online.

The post WWDC 2023 ufficiale: Apple conferma l’evento di giugno appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico