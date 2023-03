Samsung Galaxy Watch5: solo 199€ con le Offerte di Primavera

29 March 2023 – 10:27

Prezzo BOMBA con le Offerte di Primavera Amazon per il Samsung Galaxy Watch5: questo smartwatch top di gamma lo metti al polso a soli 199€!

The post Samsung Galaxy Watch5: solo 199€ con le Offerte di Primavera appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico